как туда добраться и когда лучше посетить

Одной из самых "живописных" деревень в Турции и лучшим туристическим направлением в мире по версии Всемирной туристической организации Организации Объединенных Наций (ЮНВТО) по итогам 2022 года признана деревня Бирги, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Организация ежегодно составляет список лучших деревень мира. На этот раз победителем в этой номинации стала деревня Бирги, которая находится в Измирском районе Одемиш на побережье Эгейского моря. Возникновение города, по оценкам экспертов, датируется 750 годом до нашей эры.

В стране, расположенной на стыке Европы и Азии, есть пляжи, горы, культурные и исторические памятники под открытым небом и еще много невероятных мест для изучения.

Чтобы попасть в список лучших туристических деревень, населенному пункту необходимо доказать, что его жители берегут свое наследие и окружающую среду, привлекая при этом туристов. Что и сделала деревня Бирги, выдержав конкуренцию среди 130 заявок из 57 стран.

"В Бирги есть затененные деревьями мощеные улицы и традиционные дома и сооружения, построенные в XII веке. Живописный Бирги имеет легендарную историю поселения, восходящую к 3.000 году до нашей эры", - заявлено на сайте Go Turkiye - официальном путеводителе по Турции.

Бирги - родина нескольких цивилизаций, это мультикультурная структура со своими памятниками и историческими зданиями разных периодов. Многие туристы останавливаются в красивой деревне, чтобы посетить невероятный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Эфес, попавший под защиту организации в 2012 году.

Древний город Эфес отражает многовековую историю, начиная с классической греческой и заканчивая Римской империей. Захватывающий дух храм Адриана был построен до 138 года нашей эры для визита императора Адриана. Во время экскурсионной поездки туристам расскажут, что нынешняя турецкая деревня очень древняя и была родиной знаменитых греков, в том числе Гиппнакса и Гераклита.

Путешественникам также следует заглянуть в мечеть Улу, великолепный образец гражданской архитектуры XVIII века, а после дня прогулок можно отдохнуть в одном из кафе Бирги в тени деревьев и попробовать аппетитные блюда местной кухни. Среди фирменных блюд - суп кестирме, тушеное мясо, салаты из органических трав и фаршированные цуккини. Туристы могут посетить Бирги в понедельник, когда в деревне работает еженедельный рынок, где продаются местные продукты.

Несколько лет назад силами Управления культуры и туризма и столичного муниципалитета Измира был запущен проект Efeler Road, представляющий 500-километровый (310-мильный) пешеходный маршрут, который соединяет деревни и плато, где жили наиболее известные лидеры Эгейского региона Эфес, и старые деревни в горах Боздаглар и Айдын. В настоящее время регион стал очень популярной точкой для съемки турецких сериалов и фильмов.

Как добраться?

До деревни легко добраться из крупного туристического города Измир. Поездка на арендованном автомобиле или такси занимает около двух часов.

Когда лучше ехать?

Летом, а точнее в июле и августе все курортные регионы Турции загружены туристами, поэтому наиболее подходящее время для посещения деревни - осень-весна. В это время турецкая погода благоволит экскурсионным поездкам: в апреле, мае, сентябре и октябре столбик термометра держится в среднем на отметке +20°C. Кроме того, вне пикового сезона стоимость проживания будет более выгодной.