https://news.day.az/tourism/1527158.html Китай приостановил выдачу виз гражданам Японии
Китай приостановил выдачу виз гражданам Японии
Китай приостановил выдачу виз гражданам Японии в качестве ответной меры на ужесточение ограничительных мер для прибывающих из Китая в связи с ростом случаев заражения COVID-19. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники в туристической отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Япония ранее ужесточила пограничный контроль для приезжающих из материкового Китая, требуя перед въездом отрицательный тест на COVID-19 на фоне роста заболеваемости в КНР.
В туристическом агентстве в Токио рассказали о невозможности подать заявку на получение китайской визы практически любого типа после получения уведомления.
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