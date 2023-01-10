Китай приостановил выдачу виз гражданам Японии в качестве ответной меры на ужесточение ограничительных мер для прибывающих из Китая в связи с ростом случаев заражения COVID-19. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники в туристической отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Япония ранее ужесточила пограничный контроль для приезжающих из материкового Китая, требуя перед въездом отрицательный тест на COVID-19 на фоне роста заболеваемости в КНР.

В туристическом агентстве в Токио рассказали о невозможности подать заявку на получение китайской визы практически любого типа после получения уведомления.