ВОЗ обратился к пассажирам дальних рейсов

ВОЗ рекомендует пассажирам дальних рейсов пользоваться масками.

Как передает Day.Az, в организации отметили, что это не означает то, что структура рекомендует тестировать пассажиров, прибывающих из США.

"Странам следует изучить базу доказательств предполетных испытаний. Пассажирам следует рекомендовать носить маски в зонах повышенного риска, в том числе, во время дальних рейсов. Это должно быть рекомендацией для пассажиров, прибывающих из любой страны с высоким уровнем заражения COVID-19", - сказала представитель организации по Европе Кэтрин Смолвуд.