Отелям в Турции предложили отказаться от системы «все включено»

Туроператор из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал высказал мнение, что Турция должна отказаться от системы "все включено" и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Его слова передает газета Turkiye Turizm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал изданию Гюльдал, система полупансиона работала на популярных курортах Турции до 2000-х годов. По его словам, она поможет привлечь больше "богатых туристов".

Эксперт также заметил, что владельцы отелей и гостиниц, работающих по системе "все включено", открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, как раньше. Кроме того, по мнению Гюльдала, если система полупансиона все-таки заработает в ближайшее время, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных у туристов городах повысится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.