Бакинский аэропорт работает в штатном режиме

Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы в бакинском аэропорту выполняются в рамках расписания, сказали в среду Day.Az в аэропорту.

По данным источника, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке.