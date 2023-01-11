https://news.day.az/tourism/1527404.html Бакинский аэропорт работает в штатном режиме
Бакинский аэропорт работает в штатном режиме
Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы в бакинском аэропорту выполняются в рамках расписания, сказали в среду Day.Az в аэропорту.
По данным источника, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью.
Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке.
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