Авиакомпании начали отказываться от функции, вызывающей конфликты в самолёте

Отказаться от функции, вызывающей конфликты в самолёте, а также существенно сэкономить на экипировке и эксплуатации самолётов - такую цель преследуют авиакомпании, которые всё чаще начали отказываться от откидывающихся кресел в своих самолетах. Правда у пассажиров становится все меньше возможности чувствовать себя комфортно во время полета, но это уже издержки, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как рассказали в CNN, наиболее популярными сейчас в новых самолётах становятся сиденья в форме "ковша", с базово слегка откинутой спинкой. Теоретически они дают больше пространства для ног высоких пассажиров, а также позволяют вмещать в самолет больше людей. А вот конфликтов из-за откинутых спинок сзади сидящими пассажирами лишают.

Как прокомментировал гендиректор компании Recaro, немецкого производителя кресел, которые хорошо известны в отрасли и поставляют авиакомпаниям сиденья как с наклоном, так и с фиксированным положением, Марк Хиллер, все больше авиакомпаний предпочитают заполнять свои самолеты креслами без откидывающейся спинки.

"Авиакомпания может выбрать предварительно определенное положение угла наклона спинки в процессе конфигурации сиденья. Это помогает обеспечить либо больший комфорт за счет увеличения угла наклона спинки, либо выполнить специальные схемы с конкретным количеством пассажиров. Что также делает сиденья без наклона более привлекательными для авиакомпаний, так это то, что они дешевле, поскольку требуют гораздо меньшего обслуживания", - заявил он. Причина дешевизны - куда меньшее количество подвижных частей, повышенная надежность и упрощенное техническое обслуживание, а также малый вес и стоимость, в связи с отсутствием всяких механизмов. Очевидно, что данный тренд наверняка в скором времени возьмут на вооружение и российские авиакомпании, падкие на те новшества, которые позволяют получить побольше прибыли, даже в ущерб пассажирам.

И действительно, эксперты опасаются, что снижение числа откидывающихся сидений может стать проблемой для рослых пассажиров, особенно на дальнемагистральных рейсах.