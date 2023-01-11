Таиланд планирует ввести туристический сбор

Правительство Таиланда в очередной раз намерено ввести сбор в размере 300 батов ($9) с иностранных туристов. Как сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, инициативу планируется реализовать в июне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сбор не будет касаться иностранцев, которые имеют разрешения на работу", - приводит в среду слова министра издание Khaosod. Ожидается, что инициатива будет обсуждаться профильным комитетом 24 января, после чего ее в феврале рассмотрят на одном из еженедельных заседаний кабинета министров. Вместе с тем собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.