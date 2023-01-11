В Хитроу зарегистрирован самый большой рост пассажиропотока в Европе в 2022 году

Лондонский аэропорт Хитроу в 2022 году принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы, но не достиг показателей допандемийного 2019 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%.

Эксперты объясняют подобную тенденцию отменой в марте 2022 года в Британии антиковидных ограничений, которые еще в 2021 году оценивались как одни из самых жестких в Европе. В то же время представители аэропорта выразили обеспокоенность тем, что в ближайшее время "восстановление авиационного сектора, играющего критическую роль в экономике, может замедлиться из-за возвращения к тестированию путешественников на COVID-19 в Британии и других странах в связи с ростом заболеваемости в Китае".