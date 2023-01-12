Туристам назвали 5 вещей, которые замедляют прохождение досмотра в аэропорту

Выбор одежды и обуви для перелета порой оказывается непростой задачей, если турист преследует цель комфортно и стильно выглядеть. Но, как выяснилось, некоторые предметы гардероба сильно усложняют жизнь путешественникам. Например, замедляют прохождение досмотра в аэропорту настолько, что появляется риск пропустить свой рейс. передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Уточним, что риск не улететь появляется прежде всего у опаздывающих на самолет путешественников, которые надели на себя некоторые предметы гардероба, создающих на досмотре заминки, длительные и не очень. Согласно выводам экспертов, которые привело издание The Sun, таких вещей всего пять. Их следует оставить дома или обязательно упаковать в чемодан, а не надевать на себя. Перечислим их.

Во-первых, кроссовки. Казалось бы, очевидный выбор обуви для авиапоездки, однако из-за них процедура досмотра может немного растянуться во времени. Комментарий по этому поводу дала основательница Sole Bliss Лиза Кей: "Кроссовки, безусловно, удобны и создают легкий образ в уличном стиле. Однако на самом деле они могут стать помехой, когда вы проходите через систему безопасности аэропорта. Надевать и снимать их означает развязывать шнурки, а затем снова завязывать их, что может заставить вас торопиться и чувствовать себя немного взволнованно, когда вы собираете свои вещи". Совет специалиста - если выбирать кроссовки, то только варианты без шнурков.

Во-вторых, брюки-карго. Брюки-карго идеально подходят для комфортного пребывания в аэропорту и перелета. Однако они тоже могут вызвать проблемы в службе безопасности аэропорта из-за большого количества карманов. Эксперт по путешествиям Шерил Нельсон предупредила туристов следующим заявлением: "Из-за обилия карманов легко забыть о чем-то, что может сигнализировать охранникам об опасности, например, ключах, зажиме для денег или маленькой бутылке воды".

В-третьих, крупные украшения. Надевать любимые объемные серьги и массивное ожерелье категорически запрещено, утверждают эксперты, так как, скорее всего, путешественниц-модниц остановят сотрудники службы безопасности аэропорта. А в случае их снятия по запросу охраны, аксессуары могут потеряться или сломаться. "Я была свидетельницей того, как одна женщина снимала большое жемчужное ожерелье, которое зацепилось за ее одежду и порвалось, отчего жемчужины рассыпались по всему полу", - привела пример эксперт Нельсон и рекомендовала упаковывать их в багаж.

В-четвертых, шлепанцы. Носить в аэропорту и самолете шлепанцы может быть очень заманчиво. Их легко надевать и снимать. Прилетел - и сразу на пляж. Однако, если вдруг случится так, что турист будет опаздывать на рейс, ему наверняка придется мчаться изо всех сил и при этом тащить свой чемодан. Такой марафон чреват травмами.

Необходимость разуваться при досмотре - еще одна проблема, т.к. вряд ли чистоплотному путешественнику захочется вставать на грязный пол босиком, нужны хотя бы носки, чтобы не подцепить кожное заболевание. "Пол часто грязный там, где люди проходят через охрану", - констатировал доктор медицинских наук, преподаватель ортопедии в Университете Эмори в Атланте Рами Калис.

В-пятых, ремень для брюк. Если для брюк требуется ремень, то туристу лучше задуматься накануне, а стоит ли их вообще надевать для рейса или выбрать что-то иное. Согласно правилам прохождения досмотра, все путешественники должны снимать ремни. А это тоже может замедлить движение. "Вас почти всегда будут просить снять его, а попытка снять ремень, пока вы жонглируете своим багажом, обувью или детьми, только усложняет ситуацию", - резюмировала эксперт Нельсон.