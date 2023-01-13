Стюардесса назвала самые распространенные места для скрытых камер в отелях

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM, ставшая популярной в сети благодаря роликам о своей профессии, назвала самые распространенные места для скрытых камер в номере отеля и показала способ их обнаружить. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах видно, что в первую очередь бортпроводница изучает на наличие потайных записывающих устройств зеркало в ванной комнате, а также вытяжку. Далее девушка рекомендует проверить датчики дыма с помощью фонарика на мобильном телефоне, а также телевизор и шторы.

Подписчики оценили публикацию стюардессы, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Я слишком ленива, чтобы делать все это, хотя это мой самый большой страх", "Следует выключить весь свет и с помощью камеры на смартфоне осмотреть всю комнату. Если вы видите какие-либо красные огни, это скрытые камеры", "В Airbnb, где я останавливался, были камеры в ванной комнате над писсуаром", - высказались они.