Баку - один из лучших городов мира для путешествий в 2023 году

На страницах журнала Forbes опубликован список лучших туристических направлений 2023 года, в который включена и столица Азербайджана, передает Day.Az.

"Названный "Дубаем Кавказских гор", Баку является городом контрастов. После бурения первой коммерческой нефтяной скважины в середине 1800-х годов, город, расположенный на берегу Каспийского моря, значительно вырос в размерах. Блестящие Пламенные башни, расположенные недалеко от стен средневекового старого города и мечети рядом с нефтяными вышками, вызывают восхищение", - говорится в материале, опубликованном на сайте журнала.

В публикации Forbes также отмечается, что в Баку проводится Гран-при Азербайджана по гонкам Формулы 1.