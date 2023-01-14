Как перевестись из экономкласса в самолете в первый без доплат?

Роскошь первого класса не всегда является прерогативой сверхбогатых туристов. По мнению бортпроводников и экспертов по путешествиям, на перевод из "эконома" без доплат могут рассчитывать и бюджетные путешественники. Секреты, как это сделать, раскрыло издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В последние годы авиаперелеты на Западе становятся все более доступными, и многие рейсы лоукостеров Ryanair и EasyJet продаются по цене легкого обеда в центре города. В то же время ультрароскошные авиаперелеты становятся все более популярными. Например, среди тех, кто выходит за рамки возможного, - авиакомпания Singapore Airlines, которая предлагает взыскательным пассажирам люкс первого класса, сравнимым с номером с гостиничным номером на суше. Внутри - большая двуспальная кровать, письменный стол и два окна.

К сожалению, для тех, у кого нет неограниченных денежных средств, приходится довольствоваться тесными креслами и спорить об откидных спинках кресел. Мечта многих из туристов экономкласса - получить бесплатное повышение класса обслуживания до места бизнес-класса или первого класса, что, хотя и редко, но все-таки случается.

К счастью, есть много способов, которыми можно воспользоваться в попытке заполучить повышение класса обслуживания без доплат. Приведем советы бортпроводников.

Туристы, претендующие на перевод в класс выше, не должны быть пьяными, плохо пахнуть и выглядеть неряшливо

Бортпроводница Мигель Муньос, которая летает в небе уже более 10 лет, ранее объясняла, что есть одежда, которая обязательно удержит туриста в "экономе". "Я бы сказала, что грязная одежда на 100%. Иногда пассажиры поднимаются на борт в неряшливом, вонючем виде, с пятнами на футболках и т.д. Они как будто приходят прямо с пляжа, не переодевшись. Я даже видела, как туристы садились в самолет в шлепанцах и сандалиях! Очевидно, что я бы никогда не перевела их в первый класс. Я бы также не стала повышать уровень обслуживания людей, от которых дурно пахнет, или пьяных пассажиров, или тех, кто создает у меня впечатление, что они могут доставить неприятности", - поделилась она.

Следует носить правильную одежду

Один эксперт по туризму из ForbesAdvisor рассказал, что одежда может стать ключом к тому, чтобы получить желанное место в первом классе. "Хотя ношение вашей лучшей одежды не гарантирует повышение класса обслуживания, элегантный наряд, безусловно, повысит ваши шансы быть выбранным. Самые высокооплачиваемые клиенты часто будут одеты поскромнее, и авиакомпании захотят, чтобы любой, кого они отправят в первый класс, выглядел соответственно. Не стоит одеваться во что-то экстравагантное. Просто убедитесь, что вы избегаете слишком повседневных вещей, таких как вьетнамки и шорты", - поделился он.

Пожаловаться на кресло с откидной спинкой

Пассажир, откидывающий сиденье, часто вызывает сострадание, но, если у него есть определенные проблемы со здоровьем, его могут перевести в более удобное место. Так, бортпроводник, пожелавший остаться неназванным, на форуме Reddit сообщил, что медицинской причиной, по которой кому-то нужно дополнительное пространство для ног, может быть история тромбоза глубоких вен (ТГВ).

"Если вы скажете персоналу, что страдаете от этой проблемы со здоровьем, они будут настаивать на том, чтобы человек перед вами занял свое место, хотя им, вероятно, понадобятся доказательства. Мы можем даже переместить вас на место в первом ряду или, может быть, даже повысить класс обслуживания, чтобы вам не приходилось иметь дело с креслом с откидной спинкой", - пояснил он.

Выбрать среднее место

Если туристам не нравится неопределенность ожидания регистрации за несколько часов до вылета, то обязательно следует выбрать среднее место, считают некоторые эксперты. По словам генерального директора туристической компании Stasher Джейкоба Уэддерберн-Дэя, авиакомпании с большей вероятностью повысят класс пассажиров, которые сидят именно на среднем сиденье, поскольку это обычно считается наихудшим местом на борту. Однако таких кресел на борту довольно много и перевести всех пассажиров в класс выше не получится, поэтому этот метод весьма рискованный.

Просто спросить

Иногда самое простое решение - это просто спросить стюардессу о переводе. При регистрации рекомендуется сообщить бортпроводнику о своей заинтересованности в повышении класса обслуживания и затем еще раз уточнить у выхода на посадку. Худшее, что они могут ответить, это обычное "нет". При этом важно быть вежливым и скромным. Это не всегда приводит к переводу в другой класс, но, возможно, бортпроводницы принесут туристу бесплатный бокал шампанского.