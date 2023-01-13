Туристов ждут изменения при путешествии в Хорватию

Путешествия в Хорватию, которая с 1 января 2023 года стала членом Шенгенской зоны и автоматически отменила внутренние границы с остальными 26 странами Шенгенского соглашения, изменила и правила въезда для туристов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Поскольку страна вошла в еврозону, путешественники столкнутся с рядом новых правил при поездке туда, некоторые из которых им могут не понравиться, сообщило издание Schengenvisainfo. Речь идет, например, о том, что их пребывание в Хорватии теперь будет засчитываться в общий срок 90 дней, разрешенный для пребывания в Шенгенской зоне.

Среди других нововведений для страны - отказ от национальной валюты (куны) в пользу евро. Ожидается, что к началу 3-ей недели января все банкоматы будут выдавать только евро. А пока монеты и банкноты куны по-прежнему будут легальны в магазинах и других службах. При использовании наличных хорватских денег в качестве сдачи покупатели-туристы будут получать евро. "В соответствии с неизменной стабильностью обменного курса куна будет обмениваться по курсу 1 евро на 7.53450 хорватских кун", - сообщила Комиссия ЕС.

Местные жители и иностранные туристы, располагающие наличными кунами, могут бесплатно обменять их в Финансовом агентстве и почтовых отделениях до 30 июня 2023 года, а в коммерческих банках - до 31 декабря 2023 года.

Между Хорватией и другими государствами Шенгенского соглашения границы изчезли

Это значит, что на для туристов отменяется пограничный контроль при поездках из Хорватии в любую из 26 других стран Шенгенского соглашения и обратно. "С 1 января путешественникам, пересекающим сухопутные границы из Хорватии в Словению и Венгрию, а также тем, кто прибывает в страну из Словении и Венгрии, больше не нужно проходить паспортный контроль. Теперь они могут путешествовать между этими странами, как будто границ не существует", - поясняли издание.

С другой стороны, внутренние воздушные пограничные проверки будут действовать до 26 марта 2023 года, когда вступит в силу летний/зимний график Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В свою очередь, отмена пограничного контроля коснется тех, кто часто ездит в Хорватию из других стран Шенгенской зоны - это тоже облегчит им въезд в эту страну.

Пребывание в Хорватии засчитывается в шенгенские 90/180 дней пребывания

Путешественники из безвизовых стран Шенгенской зоны, которые использовали Хорватию в качестве базы для восстановления своего 90-дневного срока разрешенного пребывания в Шенгенской зоне, с 1 января больше не могут этого делать, отметили эксперты. С началом 2023 года срок пребывания в Хорватии засчитывается в 90 дней.

До этого путешественники, которым не требовалась виза для въезда в страны Шенгенской зоны и Хорватию на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного период использовали Хорватию в качестве страны, в которую они отправятся, и оставались там некоторое время, чтобы иметь возможность вернуться в страны Шенгенской зоны без нарушения 90-дневного правила пребывания. Россиян это не касалось, поскольку страны имели визовые отношения. Кроме того, регулярное прямое авиасообщение с марта 2022 года с Хорватией прервано.

Рост цен составил 10-15%, но вскоре они вернутся к норме

Путешественники, которые отправятся в Хорватию в первые недели 2023 года, могут заметить рост цен в стране.

Согласно объяснению, причина в том, что розничные торговцы "округляли" цены после введения евро, тем самым повышая свои цены на 10-15%. Например, кофе, который в декабре в баре в Хорватии стоил бы 8 кун (1.09 евро), в настоящее время поднялся в цене до 1.5 евро.

В минувший понедельник, 9 января, премьер-министр страны Андрей Пленкович обязал организации снизить цены, пригрозив в ответ правительственными мерами, которые включают отмену субсидий и введение налогов. Срок исполнения - до 13 января.

Туристам стоит планировать покупки заранее

Еще одно изменение - большинство магазинов в Хорватии будет закрыто по воскресеньям. "Мы хотим дать возможность сотрудникам розничной торговли проводить воскресенья со своими семьями", - сообщило правительство в своих аккаунтах соцсетей в конце ноября. Магазины будут открыты только 16 воскресений в год в течение летнего сезона.

Изменение не касается розничных магазинов, расположенных в аэропортах, на автобусных и железнодорожных вокзалах, паромах, гостиницах, заправочных станциях или музеях.

Власти ожидают увеличение числа туристов

Ожидается, что с присоединением Хорватии к Шенгенской зоне количество туристов также увеличится. Только во время минувших новогодних праздников почти 600.000 туристических ночевок было проведено в хорватских отелях и других формах краткосрочной аренды. За это же время было зарегистрировано более 214.000 прибытий путешественников, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.