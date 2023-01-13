Wizz Air заинтересован в увеличении рейсов в Азербайджан - ФОТО
Делегация из Венгрии во главе с исполнительным вице-президентом компании Wizz Air Овейном Джонсом встретилась с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торман.
Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и компанией Wizz Air в сфере авиации.
В то же время был проведен обмен мнениями о возможностях увеличения количества рейсов Wizz Air в аэропорты Баку и регионов Азербайджана, также была дана подробная информация о работе проводимой в нашей стране в сфере авиации.
Исполнительный вице-президент Wizz Air Овейн Джонс выразил заинтересованность в увеличении количества рейсов в нашу страну.
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