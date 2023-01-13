Самая высокая женщина в мире рассказала, как летает в самолете

Турчанка Румейса Гельги ростом 215 см страдает редким генетическим заболеванием синдром Уивера. Это затрудняет ее путешествия, но в прошлом году она впервые села в самолет и перелетела через Атлантику лежа. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гельги работает веб-разработчиком, и для развития карьеры она давно мечтала переехать в Кремниевую долину, но перелет из Турции занимает 13 часов. "Из-за моего заболевания у меня искривлен позвоночник, проблемы с суставами и мышцами, что означает, что я не могу сидеть дольше двух часов", - объяснила она.

По ее словам, в течение нескольких лет она изучала варианты путешествий, и осенью 2022 года наконец-то нашла решение.

"Чтобы все получилось, нужно было забронировать шесть кресел в экономическом классе самолета и поставить на них носилки. На них я должна была лежать на протяжении всего полета. Обычно такой вариант доступен только для путешествующих в экстренных медицинских ситуациях", - сказала Румейса Гельги.

Турчанка уточнила, что была первым человеком, который воспользовался этим вариантом как обычный пассажир. "Это был полностью забронированный коммерческий рейс, поэтому на борту было много любопытных, но я отлично провела время", - поделилась самая высокая женщина в мире.