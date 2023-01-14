Самая пунктуальная воздушная гавань среди крупнейших аэропортов мира

Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира. Об этом свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В прошлом году 88,1% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли аэропорты Атланты (80,1%) и Сиэтла (80%).

К крупнейшим относятся 20 аэропортов с наибольшим количеством обслуженных рейсов, 14 из них расположены в США.

В число лидеров вошел также аэропорт Мехико (12-е место с показателем точности 72,7%), а позиции с 17-й по 20-ю заняли новый Международный аэропорт Стамбул (66,9%), амстердамский Скипхол (65,1%), парижский Шарль-де-Голль (63,5%) и лондонский Хитроу (61,5%).

Среди всех воздушных гаваней самыми пунктуальными в прошлом году были аэропорты в городах Осака (91,45%), Мацуяма (91,4%) и Миядзаки (91,3%). Половину из первых двадцати компаний в общем списке составляют японские аэропорты, причем Ханэда находится на двенадцатом месте. Кроме того, в него входят воздушные гавани ЮАР, Бразилии, Панамы, Индии, Перу, Эквадора, но нет ни одного представителя Северной Америки и Европы.

Исследовательско-аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в области путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание авиакомпаний и аэропортов.