На Красном море открывают самый футуристичный отель в мире

Первые фотографии "самого футуристического отеля в мире" - курорта Sheybarah Resort, который входит в проект Red Sea Global, были представлены туристам. Открытия "космического курорта", вобравшего в себя все высокотехнологичные и экологические тренды, а также "призванного сменить имидж Саудовской Аравии" для туристов, можно ожидать уже в следующем, 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как рассказывает саудовская пресса, курорт будет расположен на необитаемом острове Шайбара в Красном море, в 45 минутах езды на лодке от материка - Аравийского полуострова. По словам разработчиков, здесь очень разнообразная среда с густыми мангровыми зарослями, пустынной флорой, пляжами с белыми песчаными дюнами, коралловыми отмелями и морской травой. Также здесь находятся одни из самых красивых и нетронутых коралловых рифов в мире, где обитает множество видов птиц, рыб и других морских животных. При этом основная цель проекта - "как лучше всего сохранить и улучшить биоразнообразие в окружающей среде обитания, предлагая при этом роскошный опыт, который привлечет посетителей со всего мира". Также частью цели заявлен "ребрендинг Саудовской Аравии как первоклассного направления морского экотуризма".

Что касается самого процесса стройки, то первая из надводных вилл отеля прибыла в туристический центр Красного моря в этом месяце, и 73 из них должны быть установлены до дня открытия. Как заявил генеральный директор Red Sea Global Джон Пагано, отель должен стать лидером в области экологически чистых технологий, таких как автономное развитие с нулевым потреблением энергии и воды. Он будет полностью питаться от солнечной фермы на территории, а пресная вода будет поставляться с собственной опреснительной установки курорта, которая также будет работать на солнечной энергии. На острове также будет собственный завод по переработке, чтобы уменьшить потребность в доставке материалов на остров и свести к минимуму количество отходов.

По завершении строительства отель сможет принять 140 туристов. Они будут прибывать через причал для гидросамолетов, откуда их доставят на беспилотных багги во внутреннюю лагуну. Туриста обещаны водные виллы с коралловым рифом, а также пляжные виллы, также в составе отеля фирменный ресторан, спа-салон с бассейном и фитнесс-центром и спа-салон. Также заявлен собственный центр дайвинга. "Это будет один из самых футуристических отелей на планете", - уверяют создатели.