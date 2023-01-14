Туристам рассказали, как проверить свой номер в отеле на наличие клопов

Очередной полезный совет, как и где проверить свой номер в отеле на наличие клопов озвучил в соцсети Reddit блогер - постоянный путешественник. Основная зона внимания, конечно же, кровать, впрочем с несколькими практическим добавлениями, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru

"Укусы клопов болезненны и зудят, клопы могут отправиться домой вместе с туристами в одежде", - напоминает блогер. Однако есть несколько способов, которыми туристы могут попытаться обнаружить неприятных соседей.

Итак, первый совет: как только туристы доберутся до гостиничного номера, необходимо немедленно осмотреть матрас и убедиться, "что он безупречен и клопов в поле зрения не видно". Желательно при этом поднять простыню на кровати - этот предмет всё же меняют достаточно часто, чтобы убедиться, что на матрасе нет следов клопов.

"Лайфхаки" при осмотре кровати следующие - особенное внимание обращать на "потайные места" между матрасом и изголовьем. Как правило изголовья кроватей привинчены к стенам, что означает, что их никогда не сдвигают с места и практически не чистят. А значит - клопов там не тревожат так, как в постельном белье. Также необходимо осмотреть все углы матраса.

"Клопы также могут прятаться в каркасе кровати, на одежде, мебели, за картинами или даже под обоями. Туристы могут проверить эти места, когда они входят в свой гостиничный номер, чтобы увидеть, есть ли какие-либо явные признаки клопов", - добавил блогер. И перечислил эти явные признаки.

Пятна крови или неясные тёмные небольшие пятна на постельном белье или матрасе могут быть следом раздавленного жука или последствиями укуса.

Крошечные коричневые пятнышки на белье или мебели - это экскременты клопов.

Мелкие жемчужно-белые пятна - яйца клопов

Сами насекомые могут быть темно-желтыми, красными или коричневыми и иметь длину около 5 мм.

"Ели турист обнаружил следы клопов или укусов, он должен немедленно сообщить об этом персоналу отеля Вернувшись домой, туристы должны постирать одежду при температуре не менее 60 градусов, чтобы убить насекомых. Затем пораженную одежду следует положить в полиэтиленовый пакет и поместить в морозильную камеру примерно на три-четыре дня, а также проверить багаж на наличие клопов", - пишет блогер.