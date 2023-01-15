В Бангкоке туристам назвали подорожавшие расценки за проезд в такси

Впервые за тридцать лет в Бангкоке официально подняли тарифы на такси. Речь идёт о минимальной стоимости поездки - она составит всего 40 бат (около 83 рублей) вместо 35. Информация была официально опубликована в правительственной Royal Gazette - в том числе и на правах информации для туристов, так как таксисты-жулики - бедствие интернациональное. Тариф будет применяться к зарегистрированным в Бангкоке такси с количеством мест не более семи.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, остальные подробности такие: для такси, застрявших в пресловутых пробках Бангкока (движущихся со скоростью менее 6 км/ч), плата за проезд будет ограничена до 3 батов за минуту - повышение по сравнению с предыдущей надбавкой за пробки в размере 1,25 бата за минуту. Такси будут взимать 6,5 бат/км со второго по 10-й километр, 7 бат/км с 11-го по 20-й, 8 бат/км с 21-го по 40-й и 8,5 бат/км с 41-го по 60-й. Также туристам добавили, что такси аэропорта Суварнабхуми и аэропорта Дон Мыанг, как обычно, будут брать дополнительные 50 бат.

Власти уверены, что более 80 тыс. водителей такси в Бангкоке и пяти близлежащих провинциях получат выгоду от повышения базовых тарифов. Однако повышение меньше, чем требовали ассоциации такси - те хотели, чтобы минимальная плата за проезд составляла 45-50 бат, а надбавка за такси - 5 бат в минуту.

При этом туристов предупреждают, что мошенников среди таксистов не так уж мало. А самый распространённый способ - это слишком быстро работающий счётчик.