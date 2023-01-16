Названы нации, чьи туристы агрессивнее всего занимают лежаки ранним утром

Туристы какой нации готовы не высыпаться, вставать до восхода солца и агрессивно занимать лежаки ранним утром - с пяти-шести часов утра, а иногда и в 4 утра? В ходе оживлённой дискуссии в Tiktok туристы из разных стран выявили основных любителей битв за "место под солнцем" в ущерб остальным отдыхающим. Первое место, в том числе, по их собственному признанию, заняли британцы, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Я в английском отеле в Испании, и могу подтвердить наглядно - это мы, британцы. Здесь полно лежаков, занятых полотенцами - и ни одного немца в отеле", - проголосовал за британцев один из туристов. С ним согласен и немецкий комментатор: "Я немец, но живу в Великобритании. Во время моего последнего отпуска в Греции только англичане развешивали свои полотенца на лежаки до шести утра", - пишет он. В список также попали французы - один из туристов уверяет, что они также готовы встать в пять утра, чтобы занять лежак у бассейна. Также "достаётся" и немцам.

"Эти люди могут казаться безумными, но в чём-то их бои за место под солнцем вдохновляют", - поведала другой тик-токер Элис Бенхэм. По её словам, первые пять дней отпуска она просто была сбита с толку количеством занятых лежаков. Методом наблюдения туристка выяснила, что "бойцы" специально ставят будильники на 4-5 утра, чтобы отвоевать себе лучший лежак, и даже вступить в "единоборство" с конкурентами.

Впрочем, она на такие "подвиги" всё равно не готова - добавляет блогер. "Я просто не готова пойти на это даже ради шезлонга. Я спокойно просыпаюсь в 11 утра, даже пропуская завтрак. Достанется лежак - хорошо, нет - я спокойно позагораю на матрасе. А тех, кто ежедневно борется за лежаки я хочу спросить - оно действительно того стоит? Выспаться в отпуске, на мой взгляд, это главный подарок - и я бы не хотела просыпаться по будильнику, как на работу", - заявила Элис.

Среди 130 тыс. пользователей, которые просмотрели это видео, нашлись и готовые пояснить ей позицию "бойцов за лежаки". "Я всё равно встаю в шесть утра каждое утро. Занимаю лежак, завтракаю и загораю", - заявил, например, один комментаторов. Нашлось место и для голосов туристов, кому уже надоели вечно занятые лежаки. "Если никого нет - снимай полотенце и ложись. Всегда так делаю!" - заявили они.