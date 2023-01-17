Пять шокирующих вещей, которые не убираются в номере отеля уборщиками

Зачастую в гостиничных номерах тщательная уборка между гостями не проводится. Горничная Эллиана Мадрид составила топ-5 шокирующих вещей, которые никогда за длительный период работы ее не просили чистить, и рассказала о них в видеоролике, размещенном в TikTok. Будьте бдительны!

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, на кадрах было видно, как девушка ходила по комнате, указывая на предметы, которые она никогда не чистила, поскольку администрация не давала ей соответствующих указаний. При этом девушка длительное время работала в отеле. Пятью предметами оказались наиболее распространенные вещи, которыми туристы пользуются во время отдыха в отельном номере, - это кофеварка, наматрасник, одеяло, плед и подушки.

Видео было просмотрено почти 600.000 раз и собрало более 570 комментариев от путешественников, недовольных отсутствием полной уборки и накоплением в себе микробов от предыдущих гостей. "Лучше бы я этого не знал", "Звучит как отличный способ распространения чесотки", - возмутились пользователи.

Несколько других уборщиков отеля также прокомментировали видео, подтверждающее слова сотрудницы отеля. ""Я убирала пятизвездочные отели и могу подтвердить, что это правда. Еще никогда не используйте стеклянные стаканы. Их вытирают, но никогда не моют так, как следовало бы", - написала одна из них. "Раньше я работала уборщицей, они не стирают одеяла - только простыни и полотенца. Их чистят только в том случае, если на них видны пятна", - добавила другая.