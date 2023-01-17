В Азербайджане ведется работа по развитию гастротуризма
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Развитие азербайджанской кулинарии является одной из основных целей Государственного агентства по туризму.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель агентства Фуад Нагиев на сегодняшнем мероприятии "Пропагандистские перспективы азербайджанской кулинарии" в Баку.

По его словам, сложившаяся природа нашей страны, туристические возможности благоприятны для развития гастротуризма.

"С этой целью мы расширяем наши международные связи. Национальный кулинарный центр предпринимает необходимые шаги в этом направлении. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывают постоянную поддержку развитию туризма в Азербайджане, и мы выражаем им глубокую благодарность за эту поддержку", - отметил он.