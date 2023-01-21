Стюардесса раскрыла простой способ избежать оплаты за багаж с избыточным весом

Большинство туристов не летают налегке, а берут с собой багаж, при этом нередко веса, установленного авиакомпанией для провоза, не хватает. Стюардесса перевозчика Emirates Кэролайн Кнайц раскрыла хитрый способ не платить за сумку с избыточным весом в аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Большинство авиакомпаний взвешивают чемодан при регистрации. "Мой главный совет, когда дело доходит до багажа, - всегда регистрироваться онлайн или через приложение, прежде чем отправиться в аэропорт. Если вы подойдете к стойке в аэропорту, вполне вероятно, что они проверят размер вашей ручной клади и взвесят ее. Если вы зарегистрируетесь до аэропорта, вы можете пройти прямо через охрану и пройти к выходу, где маловероятно, что сотрудник будет взвешивать сумку", - рассказала она MailOnline. При этом эксперт предупредила, что ее лайфхак, скорее всего, не сработать с лоукостерами, т.к. они намного строже относятся к правилам провоза багажа, поэтому вполне могут проверить вес у выхода на посадку.

Что делать, если багаж имеет избыточный вес? Специалист рекомендовала по возможности перераспределить вещи по знакомым туристам, с которыми летит пассажир. Так он может быть спокоен, что по прилете они вернут его вещи обратно.

Еще один вариант, уже проверенный не одним путешественником - вместо того, чтобы складывать вещи в чемодан, их нужно на себя надеть и чем больше, тем меньше будет вес багажа. Другой путешественник также раскрыл хитрый способ избежать дополнительных расходов. В аэропорту незнакомец заметил мужчину, который поддерживал чемодан ногой во время взвешивания. Так он уменьшил зарегистрированный вес своего чемодана и попал в бесплатную норму провоза. Однако надо владеть определенным мастерством и силой, чтобы "провернуть" подобное.

Но есть и хорошие новости для путешественников, отправляющихся на рейс с ручной кладью. Пассажирам скоро будет разрешено провозить в ручной клади до 2 литров жидкости в соответствии с серьезным смягчением правил в аэропортах. К 2024 году лимит в 100 мл будет снят вместе с запретом на крупные электрические предметы, такие как ноутбуки и планшеты. К сожалению, это пока реализуется в аэропортах Великобритании.