Китай возобновит выездной туризм в Россию

Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и часть других стран. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры и туризма КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны", - говорится в сообщении министерства.

Помимо России, в списке находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

19 января представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Го Яньхун заявил на брифинге, что Китай успешно преодолел пик заболеваемости ковидом и частично вернулся к ситуации, которая существовала до начала декабря 2022 года, когда в стране только началось резкое распространение COVID-19.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР с 8 января перевел COVID-19 из разряда крайне опасных заболеваний класса "А" в разряд заболеваний класса "Б", требующих мер строгого контроля. Например, к первому виду относятся такие болезни, как чума и холера, ко второму - атипичная пневмония, СПИД и вирусный гепатит. На этом фоне правительство КНР существенно ослабило карантинные ограничения для въезжающих в страну. Тогда же власти также заявили о планах поэтапного восстановления поездок из Китая в другие государства.