Саудиты строят круизный лайнер-черепаху

- размерами с город на 60 тыс. человек - ФОТО - ВИДЕО

В Саудовской Аравии дорабатывается проект колоссального круизного лайнера - похоже, самого большого в истории. Он привлекает внимание далеко не только размерами. Дизайнер спроектировал уникальное судно в форме настоящей черепахи. Черепахи размером с настоящий город: лайнер рассчитан на 60 000 человек, передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru.

Планы массивной плавучей структуры разработала итальянская дизайнерская команда Lazzarini Design Studio. Какое-то время мелькавшие в сети изображения считали шуткой. Затем появилась информация о том, что уникальным лайнером заинтересовались инвесторы из Саудовской Аравии. Похоже, шутка зашла слишком далеко.

Круизный лайнер Pangeos представляет собой конструкцию в форме черепахи. Его длина 550 метров, ширина 610 с учетом "ласт". В основании огромная платформа, поверх нее расположена основная зона.

Лайнер будет состоять из отелей, торговых центров, морских и даже авиационных портов. Виллы, клубы - тут поместится все.

Общая стоимость строительства массивного судна составит 8 миллиардов долларов. Строительство также займет как минимум восемь лет:

Будет ли амбициозный проект реализован на данном этапе сказать сложно. Но если "черепаха" сойдет с верфей, затмить ее точно долго не получится.