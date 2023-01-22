есть погибшие и пострадавшие - ИМЕНА

В центре отдыха "Park Qusar" произошел пожар, погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайными ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании в двухэтажном коттедже общей площадью 240 кв.м. на территории центра отдыха "Park Qusar" в селе Джагар Гусарского района.

По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на близлежащие постройки и лесополосу.

По предварительной версии, причиной возгорания стала оставленная без присмотра дровяная печь (камин) в коттедже.

ХХХ

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Гусарского района, при пожаре погибли Эмин Бабаев, 1969 года рождения, Зульфия Бабаева, 1981 года рождения, Рауф Бабаев, 2005 года рождения (члены одной семьи) и Рустам Дадашов, 1973 года рождения.

В результате пожара также пострадали Лариса Репина, 1952 года рождения, Ольга Дадашова, 1950 года рождения, Наталья Дадашова, 1978 года рождения, Денис Репин, 1980 года рождения, Эмиль Дадашов, 2009 года рождения, Камилла Дадашова, 2016 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Гусарскую центральную районную больницу, им была оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время их состояние стабильное.