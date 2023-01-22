В Таиланде стало больше преступлений против туристов

Полиция Таиланда зафиксировала рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. Об этом пишет The Pattaya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, наличие проблемы признает и местная полиция - в частности, начальник четвертого отдела туристической полиции Пичая Кхеавплуанг отметил, что в последнее время стало больше преступлений, особенно краж имущества у отдыхающих.

"Туристическая полиция начнет патрулировать опасные места, такие как Уокинг-стрит, Южная Паттайя и Бич-роуд, каждый день с девяти вечера до трех утра, чтобы предотвратить преступления против туристов", - говорится в публикации. Также среди мер, обеспечивающих безопасность на курорте, планируется увеличение количества камер видеонаблюдения и освещенности улиц в потенциально опасных местах.