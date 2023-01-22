Из Мачу-Пикчу вывезли более 400 туристов

Власти Перу вывезли из города Мачу-Пикчу почти 420 туристов, которые застряли там из-за последствий антиправительственных выступлений. Об этом сообщило в субботу Министерство внешней торговли и туризма страны на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря скоординированной работе всех участников сети по защите туристов сегодня вечером [в субботу] удалось вывезти 418 местных и иностранных туристов из города Мачу-Пикчу в столицу департамента Куско", - говорится в тексте.

Туристы не могли покинуть город, расположенный рядом с древней столицей инков Мачу-Пикчу, из-за того, что в ходе антиправительственных выступлений неизвестные повредили железнодорожные пути. В пятницу министр внешней торговли и туризма Луис Эльгеро Гонсалес сообщил, что среди застрявших туристов более 300 являются иностранцами.