Популярный курорт решил обложить туристов штрафом

Бороться с вредными привычками и "свинством" туристов планирует ещё один популярный испанский курорт. Санта-Крус-де-Тенерифе, одна из двух столиц Канарских островов, анонсировал новые жёсткие правила, которым должны будут подчиняться туристы и жители города. За нарушение - штраф до 3 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Новые правила уже официально вступили в силу - их "запуск" состоялся 17 января. Применяться они будут как на пляжах, так и в самом городе.

За что же, согласно новым правилам, могут поплатиться туристы? Например, за курение на пляже. Во избежание окурков в песке и другого возможного загрязнения побережья, курение запрещено на пляжах и в купальных зонах муниципалитета, за исключением специально санкционированных и обозначенных зон. Также запрещено оставлять на пляжах и в городе и другой мусор. Причем как заявили местные власти, "штраф для посетителей, нарушающих любое из правил, может достигать 3000 евро".

Строгие предупреждения вынесены и бизнесу: бары и рестораны, работающие на пляже, должны иметь мусорное ведро и вовремя его опорожнять. В случае несоблюдения этого правила они подлежат штрафу. Также на Канарах начали борьбу с пластиковой посудой - пляжные бары могут быть оштрафованы за использование одноразового пластика в виде тарелок и стаканчиков.

Ещё один нетривиальный "источник мусора", о котором испанская пресса предупреждает туристов отдельно - это бездомные животные. Подкармливать бездомных кошек и собак, а также кормить голубей также запрещено под угрозой штрафа. С точки зрения городских властей "такая деятельность способствует замусориванию".

Будут бороться власти и с "визуальным загрязнением". Любители нацарапать "здесь был Вася" на сиденье общественного транспорта или "расписаться" граффити на скале или заборе также будут серьёзно оштрафованы, будучи пойманными на месте преступления.