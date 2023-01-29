Туристов в Таиланде выборочно проверят на COVID-19

Прилетающих в Таиланд путешественников выборочно останавливают для бесплатной проверки на коронавирус из-за внешнего вида. Об этом сообщает TourDom, передает Day.Az.

Работники аэропортов проверяют туристов, в частности, если их внешний вид вызывает вопросы. За последние две недели только у пяти иностранных пассажиров, прибывших в королевство, был обнаружен положительный результат. "Небольшое количество заболевших среди въезжающих иностранцев - это хороший знак для турбизнеса, так как тайские ведомства очень большое внимание уделяют контролю за распространением COVID-19", - говорится в публикации.

При этом, по информации Министерства здравоохранения Таиланда, среди вылетающих из страны за последние две недели выявлено около 400 инфицированных.