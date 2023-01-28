Вниманию отдыхающих в Турции

Внеплановое лето, радующее туристов относительно тёплой и солнечной погодой на курортах Турции, в ближайшие дни, а если быть точнее - часы, завершится катаклизмом местного масштаба. Главное управление метеорологии Турции объявило жёлтый и оранжевый уровень опасности как минимум в 21 городе страны, включая Анталию и Стамбул, а также другие курортные города. Туристов ожидают проливные дожди с вероятными подтоплениями, в горных районах - даже и снегопады, а также штормовой ветер и штормы на море, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В большинстве районов Турции в ближайшие дни прогнозируют ливни, грозы, а местами снег. Судя по карте, "оранжевый" уровень опасности в основном в приморских провинциях, в том числе он объявлен в Анталии, Измире и Мугле, наиболее популярных у наших туристов.

"По данным 4-го регионального управления метеорологии, Анталия завтра будет находиться под влиянием дождливой погоды. Ожидается, от 50 до 100 мм осадков в центре города, в отдельных районах возможны осадки в виде мокрого снега и снега на высотах выше 1200 метров", - заявляют метеорологи. Кроме того в приморские районы придёт штормовой ветер, который продлится минимум по субботу - шторм ожидается силой до 9 баллов, ветер 50-75 км/ч, в отдельных районах до 90 км/ч.

Единственное, чем можно утешить туристов - погодный катаклизм долго не продлится, хотя похолодание останется надолго. Основной удар стихии придётся на пятницу и утро субботы. К вечеру субботы уже обещаны прояснения, на следующей неделе туристам обещаны как пасмурные, так и солнечные дни, но без дождей или с редкими дождями. Температура, впрочем, не летняя - +13 днём и +6-7 ночью.

Напомним, что в феврале похолодание придёт и на другой популярный у наших туристов курорт. Согласно информации Метеобюро Египта, в среднем на курортах дневная температура упадет на 4-5 градусов, а ночная - на 3-4 градуса. Подробности о погоде в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе читайте здесь.

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