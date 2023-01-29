Бортпроводник раскрыл секрет специальных галстуков, которые они носят на борту

Галстуки, которые являются обязательным аксессуаром летной униформы для стюардов авиакомпании Emirates, на самом деле выполняют не только эстетическую функцию, но и могут в некоторых случаях спасти жизнь. Об этом подробнее рассказала стюардесса этой авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как выяснилось, знаменитая униформа экипажа связана не только с тем, чтобы выглядеть элегантно. Это продемонстрировала сотрудница авиакомпании на примере своего коллеги. Вместо того, чтобы крепить галстук на шее традиционным способом, оказывается, на обратной стороне ткани есть зажим, поэтому его можно легко прикрепить к рубашке. Но быстрая подготовка внешнего вида - не главное назначение "фейкового" галстука.

"Вы думали, что наши галстуки настоящие? Ну, посмотрите на это. Наши галстуки такие для безопасности, на случай, если какие-нибудь сумасшедшие схватят нас за галстук и решат потащить куда-то", - говорилось в видео. Пристегивающиеся галстуки можно легко снять с шеи, не причинив вреда экипажу в случае, если они "прилипнут" к какой-либо аппаратуре на борту или галстук неожиданно потянут злоумышленники.

Впрочем, Emirates - не единственная авиакомпания, которая предпочитает галстуки-клипсы, многие пилоты также носят подобные аксессуары в целях безопасности. Так, на форуме Quora, пилот Фрей Мансикканиеми рассказал следующее: "На самом деле, некоторые авиакомпании действительно принимают меры по смягчению проблем безопасности с галстуками. Некоторые перевозчики используют галстуки, которые невозможно завязать, то есть они крепятся с помозью быстросъемных предохранительных зажимов. В некоторых авиакомпаниях снять галстук, оказавшись в кабине пилота, является стандартной процедурой".

Хотя может показаться, что авиакомпаниям проще просто избавиться от галстуков с униформы, другой пилот по имени Бобби Палуга объяснил, почему этот атрибут является такой важной частью униформы летного состава. "Сегодня профессионально одеваться для мужчины означает выбрать костюм, спортивную куртку или блейзер и брюки с рубашкой и галстуком, - написал он на форуме. - Авиакомпании хотят, чтобы их пилоты выглядели очень компетентно и профессионально, их одежда частично должна вызывать доверие у пассажиров. Стюардессы тоже одеваются элегантно по той же причине. Во-вторых, одежда - это идентификация. Вы можете сразу узнать стюардессу или пилота по их униформе, это важно, особенно в чрезвычайной ситуации. Погоны помогают пассажирам и вспомогательному персоналу авиакомпании идентифицировать капитана и первого помощника".

В то время как мужчины-сотрудники Emirates носят галстуки, культовая женская униформа включает в себя белый шелковый шарф, который прикрепляется к легендарной красной шляпке. Уточнялось, что у женской униформы есть и другие секреты. Например, стюардесса Emirates по имени Даниэль (@danidboyy1) разместила видео на своей странице под названием "Факты о шляпе "Эмирейтс", которые вы, вероятно, не знали".

"Шарф прикреплен к шляпе на липучке, чтобы его можно было снять для чистки. И да, он может довольно легко испачкаться косметикой, но химчистка предоставляется компанией", - поделилась она. Кроме того, выяснилось, что женская половина персонала должна носить шляпу во время посадки, высадки и в другое время, когда сотрудница находится на публике, однако ее можно снять на время приема пищи.