Туристов в Гоа предупредили о запрете ряда действий

Министерство туризма популярного штата Гоа в Индии предупредило отдыхающих о запрете ряда действий, связанных с защитой конфиденциальности путешественников. В частности, местные власти запретили туристам делать селфи с другими отдыхающими, если последние не дали на это согласия. В отношении нарушителей разработаны карательные меры, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пояснило руководство, любая несогласованная фото- или видеосъемка может быть расценена как посягательство на конфиденциальные данные отдыхающих, угроза их безопасности, сообщило издание Mint. "Не делайте селфи и фотографии без разрешения других туристов/незнакомцев, особенно во время принятия солнечных ванн или купания в море, чтобы уважать их частную жизнь", - говорилось в рекомендации, опубликованной в четверг.

Согласно сообщению, отдыхающим категорически запрещено делать селфи в опасных местах, таких как крутые морские скалы, чтобы избежать несчастных случаев. Кроме того, чиновники обратили внимание на несколько других проблем, связанных с туризмом.

Так, департамент рекомендовал путешественникам, посещающим прибрежный штат, не разрушать и не повреждать объекты культурного наследия, рисуя граффити или прибегая к другим формам уродования памятников.

"Не нанимайте нелегальные частные такси. Настаивайте на тарифах по счетчику, чтобы избежать завышения цен", - также говорилось в сообщении.

Помимо этого, внимание путешественников заострили на безопасных способах бронирования жилья. Чтобы избежать мошенничества, прибывающим посоветовали бронировать проживание в легальных отелях, виллах или жилых объектах, зарегистрированных в Департаменте туризма.

В отношении употребления спиртных напитков действуют не только ограничения, но и карательные меры. "Употребление алкоголя на открытых площадках, таких как пляжи и т. д., запрещено и является наказуемым преступлением. Тем не менее, алкоголь можно употреблять законно в лицензированных заведениях, таких как прибрежные бары, рестораны, отели и др.", - подчеркнули власти.

В рекомендациях упоминалось и о правилах приготовления еды на открытых площадках. Туристам, которых поймают за барбекю на улице и пляже, грозит судебное преследование и штраф в размере до 50.000 индийских рупий, т.е. почти 44 тыс. руб. по актуальному курсу.

В ведомстве также заявили, что туристам в популярном курортном штате Гоа, который ежегодно принимают тысячи отдыхающих из-за рубежа и разных частей Индии, следует воздерживаться от найма частных транспортных средств, аренды такси, мотоциклов, не зарегистрированных в департаменте транспорта и не имеющих действительного разрешения.

Кроме того, чтобы не быть обманутым и остаться здоровым, путешественникам следует обращаться за экскурсиями и экстремальным туризмом на воде и в горах только в легальные конторы, у которых есть лицензия на осуществление подобной деятельности.