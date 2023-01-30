На популярный остров наложено проклятие, за месяц погибли 5 туристов

Один из самых живописных островов Индонезии, продолжает оправдывать свою репутацию проклятого места, по мнению пользователей в сети. Пять смертей туристов всего за один месяц и вывихнутое плечо россиянки дали повод отдыхающим бояться посещать остров Нуса Пениду - крупнейший по площади остров у юго-восточных берегов Бали, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщил портал News.com, на протяжении веков балийцы избегали гористого острова в 20 км к юго-западу от материка. Считается, что красивейший остров Нуса Пенида - это дом Мекалинга, короля демонов Бали, его невидимой армии демонов и островитян, которые практиковали черную магию, чтобы успокоить их. Европейские моряки также были обеспокоены легендами, которыми "оброс" балийский остров, о чем свидетельствуют символы черепа и скрещенных костей, которыми отмечали Нуса Пениду на старых картах.

Имидж острова полностью изменился в 2012 году, когда National Geographic опубликовал статью, описывающую ее как "биологическое и культурное сокровище, в основном защищенное от всех атрибутов западной культуры". Это совпало со стремительным ростом соцсетей и публикацией туристами живописных фото.

Высокие морские скалы острова, изобилие морской флоры и фауны и белоснежные пляжи стали фантастическим материалом для приложения, привлекая тысячи туристов каждый день. Согласно анализу нескольких десятков миллионов хэштегов в соцсетях, пляж Келингкинг на острове Нуса Пенида со скалами, напоминающими тиранозавра Рекса, - самый популярный в мире. Пляж Бонди занял второе место.

Тем не менее, Нуса Пенида продолжает оправдывать свою репутацию проклятого места, поскольку здесь погибает и калечится непропорционально большое количество путешественников. Так, за последний месяц на острове погибли сразу пять иностранных туристов и пострадала одна россиянка, сообщило издание.

Перечислим все известные трагические инциденты, произошедшие на популярном острове за последнее время:

Самая последняя жертва на сегодняшний день - 26-летний индийский турист Вамши Криша Рамуни. Мужчина занимался снорклингом в водах залива Манта - популярном месте для дайвинга, 22 января. Однако что-то пошло не так, и он скончался. Спасатели вытащили путешественника из воды без сознания. Причина его смерти не установлена.

В тот же день 27-летний французский турист Ланселоа Орельен Спер купался у пляжа Келингкинг, когда он оказался во власти больших волн. Пловца унесло в море после того, как он проигнорировал знак "Купаться запрещено" на пляже Келингкинг. К счастью, его спасла поисково-спасательная служба Нуса Пениды, он отделался только легкой травмой бедра.

За день до этого 32-летнюю российскую туристку сбила большая, когда она гуляла и делала селфи на суше того же пляжа. Она получила вывих плеча.

20 января 53-летний гражданин Великобритании Николас Йейтс был найден мертвым в своем гостиничном номере в Нуса Пенида после жалоб на головные боли и рвоту накануне вечером. Полиция расследует это дело.

4 января 28 туристов получили травмы и потеряли все свои вещи, включая паспорта, когда скоростной катер, перевозивший их из балийского порта Санур в Нуса Пенида, перевернулся в бурном море. К счастью, все они были спасены.

Днем ранее Юрий Чернявский из Германии и Маттиас Миттрингер из Австрии волнами унесло с Даймонд-Бич. Они все еще числятся пропавшими без вести.

А менее чем за неделю до этого инцидента 27 декабря гражданин Малайзии был найден мертвым после оказания помощи двум другим отдыхающим, которые боролись с опасными подводными течениями на Алмазном пляже Нуса Пенида.

Еще одним туристом, погибшим в этом месяце, стал 40-летний малазиец Сахфулнизам Бин Джамалудин. Он утонул на Даймонд-Бич. Как рассказали очевидцы, более часа мужчина пытался плыть к пляжу, но течение продолжало уносить его в открытое море, пока он не исчез из виду.

4 января 28 туристов получили травмы и потеряли все свои вещи, включая паспорта, когда скоростной катер, перевозивший их из балийского порта Санур в Нуса Пенида, перевернулся в бурном море. К счастью, все они были спасены.

21 ноября 27-летний турист из Индонезии упал с 40-метровой скалы , когда фотографировался на острове. Несмотря на приземление на камни и перелом ноги, он выжил.

25 августа французский турист из Рабата Жан-Паскаль Брейн сломал руку после удара о камни во время купания на пляже Келингкинг.

Всего за несколько дней до этого корейские туристы 33-летний Ким Йонджэ и его 32-летняя подруга Ли Джина попали под мощную волну во время подводного плавания в заливе Манта. Джине удалось взобраться на камни на соседнем пляже Брокен, а Йонджэ - нет. Его тело достали из моря на следующее утро.

Возможно, самой трагической гибелью, задокументированной на Нуса Пениде, стал инцидент с двумя маленькими девочками. Сестры в возрасте пяти и шести лет были найдены мертвыми на дне бассейна на вилле в июне прошлого года после того, как их дедушка ненадолго отвернулся от них.

На звание самого трагического ЧП также претендует массовая гибель участников ударного оркестра "Гамелан", которые отправились на Нуса Пенида, чтобы выступить на церемонии похорон, но погибли сами после того, как их катер получил повреждения и затонул всего через несколько минут после выхода из морского порта в Нуса Пенида. Утонули 11 человек.

В сентябре 2019 года на Нуса Пенида погибли три туриста. Первые двое, южноафриканец Виктор Аллерс и его жена из Бразилии Фатима Тернер, утонули после того, как небольшая лодка, которую они зафрахтовали, перевернулась возле бухты Слеза Дьявола. "Мы пытались спасти их. Но никто не мог подплыть ближе, иначе с ними случилось бы то же самое", - так прокомментировал инцидент южноафриканскому телевидению свидетель Люк Скарборо.

Angel's Billabong - серия естественных бесконечных бассейнов, врезанных в морской утес, - еще одна точка популярное место для снимков на Нуса Пенида. Но это также смертельная ловушка, т.к. потерявших бдительность путешественников сильными волнами смывает волнами в море. Знаки, предупреждающие туристов не входить и не стоять у края, регулярно игнорируются, за что нарушители платят максимальную цену - расстаются со своей жизнью. Вот некоторые инциденты, произошедшие там с иностранными путешественниками:

В 2018 году 46-летний гражданин Китая Цювэй Аньхой погиб во время селфи на пляже - на иностранца внезапно обрушилась волна и унесла в море.

В 2017 году 23-летний новозеландский турист пропал без вести в естественных бассейнах Angel's Billabong после попытки спасти свою подругу-немку, которую также затянуло в море, но спас любитель подводного плавания.

В 2016 году во время прогулки по побережью австралийца Брэда Уильямса, его жену-балийку Лестари и восьмилетнюю сестру Лестари ударила волна-убийца и затянула в море. Только австралиец добрался до берега.

Не прошло и года, чтобы туристы не тонули, не получали серьезных травм или не были близки к смерти на Нуса Пенида. Приведем отрывок из публикации американской блогерши Малишы о посещении популярного тропического острова. Вот что она написала в своем блоге Short Girl on Tour в доковидном 2019 году: "Нуса Пенида просто прекрасна и была одним из самых ярких моментов моей поездки в Индонезию. Однако природа очень непредсказуема, и то, что кажется ясной, спокойной обстановкой, может быстро превратиться в опасную зону в считанные секунды. Я и еще несколько человек, к нашему полному ужасу, чуть не стали свидетелями утопления на Даймонд-Бич. Несколько человек купались в океане, и внезапно мы увидели, как один из них уплывает. Два человека пытались догнать его с трубкой, но их тоже унесло течением. Было ужасно видеть, как этот человек дрейфует все дальше и дальше от берега, и можно было сказать, что он устал. Возможно, этому человеку повезло, или, возможно, это были коллективные молитвы прохожих, но внезапно набежала огромная волна и подтолкнула его ближе к берегу, где он каким-то образом смог дотянуться до протянутой ему спасательной трубки".

Кроме того, автор публикации News.com тоже едва не стал героем трагического инцидента: У меня даже было два случая смерти, когда я посетил Нуса Пениду в 2017 году. Первый был результатом глупости: я взял каяк в быстро движущийся канал между Нуса Пенида и соседним островом Нуса Кенинган. Через несколько минут я оказался в море, бессильный против течения. Если бы не проплывающая мимо туристическая лодка с китайскими аквалангистами, которая спасла меня, я мог бы и не вернуться. Но мой второй почти смертельный опыт на Нуса Пениде был таким же неожиданным. Это произошло на следующее утро, когда я зашел в воду на спокойном пляже на северном побережье Нуса Пенида и оказался в нескольких сантиметрах от того, чтобы проткнуть себя заостренным бамбуковым шестом, который был воткнут в песок для закрепления части рыболовной сети".

Как видим, многие смерти и травмы, которые происходят на Нуса Пенида, являются результатом человеческих ошибок: плохое техническое обслуживание лодок, отсутствие спасательных жилетов, игнорирование предупреждающих знаков или селфи на морских скалах, где нет ограждений, и отсутствие спасательных жилетов.

Но в то же время огромное количество смертей и переживаний, связанных с близкой смертью, хотя отчасти совершенных по глупости, придают вес древним подозрениям, которые многие индонезийцы все еще питают к острову Черной Магии Бали.

Справка: Нуса-Пенида - это небольшой остров, который находится всего в 12 км к юго-востоку от знаменитого острова Бали. Многие туристы, прибывающие на знаменитый райский остров, в том числе из России, отправляются на Нуса-Пениду на пароме и скоростных лодках через пролив Бадунг. В отличие от соседних островов Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, на Нуса-Пенида менее развита туристическая инфраструктура. В 2016 года место стало бурно развиваться и застраиваться. Наиболее развито северное побережье острова между двумя самыми крупными населенными пунктами Sampalan и Toyapakeh. Климат в среднем более жаркий и засушливый чем на соседнем Бали.