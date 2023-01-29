Туристам разъяснили, почему они не могут в самолете пересесть на свободные места

Без разрешения стюардессы авиатуристам запрещено пересаживаться на свободные места в самолете. Почему жизненно важно соблюдать это правило, рассказали стюардессы и пилоты в соцсети Reddit.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, пассажиры часто присматриваются к лучшим вариантам кресел при посадке на рейс, хотя изначально должны занимать места, указанные в билете, и при удобной возможности самовольно пересаживаются. Однако, как предупредили бортпроводницы, это делать нужно только с разрешения летного персонала.

В одной из веток на форуме Reddit один турист спросил, почему есть такое странное условие, ведь было бы проще без него. "Я очень высокий и спрашиваю, могу ли я сесть в ряду аварийного выхода, если он пуст. Иногда стюардессы не возражают, а иногда они говорят "ни за что", потому что я не заплатил. Это правило или зависит от настроения, в котором они находятся?" - такой вопрос задал он.

Ответить мужчине вызвались несколько бортпроводников. По их утверждению, перемещение туристов может привести к жалобам со стороны других, которые заплатили за более удобные места. Приведем пояснения первого эксперта: "Эти места относятся к повышенному класса обслуживания, и за них взимается дополнительная плата. Я не разрешаю пассажирам перемещаться туда, потому что все, что нужно, это чтобы один человек написал или пожаловался на мою лояльность".

В то же время второй отметил следующее: "Я всегда говорю "нет", когда меня спрашивают не потому, что меня вообще волнует, зарабатывает ли авиакомпания дополнительные деньги, а потому, что другие люди на дополнительных местах заплатили за удобство для ног, и это несправедливо по отношению к ним". А третий задал риторический вопрос автору: "Любопытно, считаете ли вы, что вы тоже можете пересесть на свободные места в первом классе?"

Кроме того, запрет может быть связан с безопасностью. Например, крайне опасно менять места непосредственно перед взлетом самолета, особенно если об этом не уведомлены стюардессы. Например, ранее сотрудница авиакомпании в беседе с Sun Online Travel пояснила, почему садиться на свободные места может быть общим вопросом жизни и смерти. "Вы должны сообщить нам, меняетесь ли вы местами перед взлетом с кем-то или просто пересели в свободное кресло. Мы должны учитывать такие вещи, как распределение веса, и перемещение по самолету может быть опасным в начале полета, поэтому всегда лучше сначала уточнить у бортпроводников, все ли в порядке. Мы могли бы сказать вам, что вам нужно подождать, пока мы не поднимемся в воздух, но на самом деле не имеет значения, где вы сядете, но для взлета лучше всего, чтобы вы сидели на отведенном вам месте", - рассказала она.

Сотрудницу авиакомпании поддержал пилот Магнар Нордал, который подтвердил, что смена места даже может привести к фатальной ошибке до того, как самолет отправится в путь. На форуме Quora он опубликовал реальную историю: "Если (системы) настроены неправильно, самолет может разбиться при взлете. Однажды четыре пассажира пересели со своих мест в передний ряд прямо перед взлетом и никому об этом не сказали. Возникли проблемы при повороте самолета из-за созданной ими большей тяжести. Это была очень критическая ситуация, потому что взлетно-посадочная полоса была очень короткой, и мы не смогли бы остановиться".

Пассажиры часто ожидают, что другие поменяются местами, особенно если они не забронировали определенные места и сидят отдельно от своих друзей и семьи. Например, для любых родителей, оказавшихся в такой ситуации, у бортпроводников есть один совет - попробовать решить проблему с рассадкой перед тем, как самолет будет готов ко взлету. Вот что рассказала Элли Малис, представитель Ассоциации профессиональных бортпроводников, для 7news.com.au: ""На нас сильно давит необходимость просить пассажиров поменяться местами, и это очень срочная часть всего полета, который надо оперативно решить".