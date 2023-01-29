Самая большая авиакомпания Европы прекратила полеты
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Самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe из Великобритании прекратила полеты. Об этом сообщается Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеканал Skynews отмечает, что компания уже уволила 277 из 321 сотрудника, а остальные 44 человека сохранили работу.

При этом подчеркивается, что Британское управление гражданской авиации предложило не успевшим сесть на самолет пассажирам Flybe скидки на рейсы других авиаперевозчиков.