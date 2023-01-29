https://news.day.az/tourism/1532837.html Самая большая авиакомпания Европы прекратила полеты
Самая большая авиакомпания Европы прекратила полеты
Самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe из Великобритании прекратила полеты. Об этом сообщается Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Телеканал Skynews отмечает, что компания уже уволила 277 из 321 сотрудника, а остальные 44 человека сохранили работу.
При этом подчеркивается, что Британское управление гражданской авиации предложило не успевшим сесть на самолет пассажирам Flybe скидки на рейсы других авиаперевозчиков.
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