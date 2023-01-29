В Анталии в самолет с туристами ударила молния

Молния ударила в самолет авиакомпании Turkish Airlines во время посадки в главной курортной провинции Анталии. Момент сняли на видео перепуганные пассажиры.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, по данным TRT Haber, молния попала в лайнер, выполнявший рейс по маршруту Стамбул-Анталия, когда в южнотурецком городе и его окрестностях прошел мощный шторм, оцениваемый синоптиками в 9 баллов. Скорость ветра местами достигала 90 км/ч. Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Как отметило издание, некоторые самолеты испытывали трудности при посадке, поэтому вынуждено кружили в воздухе.

В то же время на знаменитом побережье Коньяалты волны достигали высотой до пяти метров и с неистовой силой обрушивались на пляж, а в Анталии власти объявили об "оранжевом уровне опасности". Как только шторм немного успокоился, в аэропорту снова открыли воздушное движение.

Согласно заявлению 4-го регионального управления, самая высокая скорость ветра за последние 24 часа была зафиксирована на маяке Кемер-Сыглык со скоростью 153 км/ч. Скорость ветра достигла 100 км/ч в Новом порту Коньяалты и 95 км/ч в Муратпаше. Мощный ветер, достигший 110 км/ч также сорвал вывески в Испарте - популярном туристическом городе на западе республики. В результате разгула стихии и падения вывески пострадал один человек, его госпитализировали.

По прогнозу метеорологов сильный шторм и осадки в городе стихли только после полуночи, а в субботу будут бушевать в восточных районах Анталии.