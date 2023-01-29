В Турции сгорел туристический автобус

Экскурсия по Анталии закончилась ужасом для 25 туристов, путешествовавших по Турции. Туристический автобус, перевозивший их на экскурсии, вспыхнул и сгорел дотла.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, группа из 25 туристов из Южной Кореи путешествовала по Турции, после тура по Стамбулу и Каппадокии туристы отправились в Анталию. Целью экскурсии в этот день была вершина горы Тахталы в районе Кемера в Анталии.

Но в 4 километрах от нижней станции канатной дороги на горе Тахталы один из туристов, заметил дым, выходящий из моторной части туристического автобуса и сообщил водителю. Водитель остановил автобус и высадил гида и туристов. Вырвавшееся из моторной части пламя за короткое время охватило автобус.

Водитель пытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но было уже поздно - огонь смогли потушить только прибывшие пожарные, и то только за полчаса с помощью трёх шлангов и цистерны с водой. Как добавляет издание, автобус за это время сгорел полностью, главной задачей было не дать пламени перекинуться на лес.

Что касается туристов, то как пишет Sozcu, "туристы отправились в свои отели на другом транспортном средстве".