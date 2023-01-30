Миру представлен гигантский плавучий круизный монстр на 7500 туристов

С начала 2024 года туристы смогут побывать в настоящем "плавучем городе" на 7500 туристов. Круизный оператор Royal Caribbean представил предварительный обзор своего последнего круизного монстра Seas Icon. Он должен стать самым большим круизным лайнером в мире - настоящим монстром с площадью около 1200 кв.м, в 20 палуб и больше 365 метров в длину. передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Строительство лайнера началось в июне 2022 года, в октябре 2022 открылись бронирования на первый круиз. Он должен состояться ровно через год - в январе 2024 из Майами на Карибы. Спуск корабля на воду планируется к концу осени 2023 года - и он станет самым большим круизным лайнером в мире, настоящим монстром или плавучим городом.

Для туристов на борту "плавучего города" анонсированы восемь "районов", а каждом из которых их ждут "уникальные впечатления, живые развлечения и большой выбор вкусной еды и напитков". На борту лайнера анонсировал собственный огромный аквапарк - также самый большой для морских судов - плюс семь бассейнов, внутренний водопад, скалодром, пляжный клуб с подвесным бассейном на самой верхней палубе и другие изыски.