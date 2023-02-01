Уже в этом летнем сезоне в Турции у туристов будет шанс прокатиться на экскурсионном корабле-рекордсмене. Как сообщают турецкие СМИ, в Турции построили самую большую в мире туристическую лодку для экскурсий, способную вместить более 1 тысячи туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Катер, размером в 4 палубы и более тысячи тонн весом начали строить в Анталии, на верфи района Манавгат 15 месяцев назад. Ожидается, что он станет самым большим экскурсионным кораблём в мире. На борту могут разместиться до 1163 туристов и ещё 50 человек обслуживающего их экипажа.

Строительство самого большого экскурсионного корабля обошлось в 130 млн турецких лир - добавляют в СМИ, т. е. около 485 млн рублей. На данный момент он уже со всеми соответствующими церемониями спущен на воду.

Кораблю ещё предстоит внутренняя отделка и работы по дизайну кают. Однако туристы имеют шанс познакомиться с рекордсменом уже в 2023 году - ввод лодки в эксплуатацию запланирован на летний сезон.