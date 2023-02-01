https://news.day.az/tourism/1533737.html AZAL запускает рейсы в культурно-исторический центр Европы – Вену
AZAL запускает рейсы в культурно-исторический центр Европы – Вену
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) продолжает динамично развивать европейские направления и со 2 мая запускает новый маршрут Баку-Вена-Баку, передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Столица Австрии - Вена - город с высокой туристической привлекательностью считается культурно-историческим центром Европы.
Полеты по этому маршруту будут выполняться с интенсивностью два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.
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