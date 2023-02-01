Lufthansa приостановила полеты в Иран

Авиакомпания Lufthansa (Германия) приостановила полеты в Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Iran International, компания приняла это решение в связи с безопасностью после атаки дронами на завод по производству боеприпасов вблизи Исфахана.

"Совместно с национальными и международными партнерами компания "Lufthansa Group Security" продолжает оценивать ситуацию безопасности для прилетов-вылетов в Тегеранский аэропорт и по всему воздушному пространству Ирана", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отметим, авиакомпании Австрии и Швейцарии 29 января также отменили полеты в Тегеран.