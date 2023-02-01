https://news.day.az/tourism/1533922.html Lufthansa приостановила полеты в Иран
Lufthansa приостановила полеты в Иран
Авиакомпания Lufthansa (Германия) приостановила полеты в Иран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Iran International, компания приняла это решение в связи с безопасностью после атаки дронами на завод по производству боеприпасов вблизи Исфахана.
"Совместно с национальными и международными партнерами компания "Lufthansa Group Security" продолжает оценивать ситуацию безопасности для прилетов-вылетов в Тегеранский аэропорт и по всему воздушному пространству Ирана", - говорится в сообщении авиакомпании.
Отметим, авиакомпании Австрии и Швейцарии 29 января также отменили полеты в Тегеран.
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