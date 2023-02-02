Популярный остров Средиземноморья порадовал туристов

Бесплатный ночлег и экскурсию, а также скидку на любой перелёт предложил всем туристам популярный остров Средиземноморья. Речь идёт об итальянской Сицилии - которая, как сообщает итальянская пресса, намерена последовать примеру других городов и привлечь туристов к себе возможностью остаться на дополнительную ночь бесплатно. Власти региона надеются, что эта инициатива повысит качество туризма, побуждая отдыхающих оставаться дольше, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Данная инициатива под названием "Увидеть Сицилию" рассчитана на туристов, которые забронируют на острове минимум три ночи - все они имеют право на бесплатную дополнительную ночь в отелях, участвующих в данной программе. Подробную информацию о программе разместили на официальном портале Visit Sicily. Там же представлен и полный список аффилированных отелей и других средств размещения, которые участвуют в программе.

Также туристам предложили скидки на билеты на Сицилию самолётом или паромом - причем на некоторых перевозчиках сумма скидки доходит до 50%. Кроме того, туристам, получившим бонусную дополнительную ночёвку, подарят бесплатную экскурсию.

При этом ограничений в программе немного: она продлится до 30 сентября 2023 года, также бесплатные ночи не будут предоставляться в пиковые месяцы сезона, т. е. в июле-августе, когда на число туристов Сицилия и так не жалуется. И, наконец, данное предложение ограничено в количестве. Так что туристам рекомендуют бронировать "как можно скорее".