Правительство Гоа предупредило туристов

В целях уберечь туристов от мошенников, "невольных" нарушений закона, а также от конфликтов между самими туристами и их собственной глупости, правительство Гоа выпустило директиву для туристов, жёстко предупредив их по ряду правил. Предупреждения, которые приводит издание India Times, распространяются на самые разные области деятельности и отдыха - от правил по деланию селфи до предупреждений о мошенниках, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, например, в бюллетене призвали путешественников быть осторожными и не нанимать нелегальные частные такси. Туристов призывают пользоваться счетчиками, чтобы избежать завышения цен. Также предупреждение выпущено и по поводу нелегалов в других областях - туристам категорически рекомендуют бронировать проживание в легальных отелях/виллах или жилых комплексах, зарегистрированных в Департаменте туризма, а не искать дешёвых частников, где вероятны самые разные проблемы. Аналогично избегать нелегалов туристам рекомендовали при бронировании речных круизов и пляжных развлечений, а также авто- и мототранспорта. Во всех этих областях туриста могут "нагреть" мошенники.

Другой блок рекомендаций - предупреждение туристам относительно их поведения и запретов, введённых в штате. Так, туристам напомнили, что употребление алкоголя на открытых площадках, таких как пляжи и т.д., запрещено и является наказуемым деянием. Но "можно ответственно употреблять" алкоголь в помещениях, имеющих законную лицензию, в их число входят не только рестораны и отели, но и пляжные хижины. Заодно туристов предупредили, что приготовление пищи на открытых площадках запрещено, и любой, кто нарушает это правило, может быть оштрафован на сумму до 50 000 индийских рупий. Штрафом рискуют также и туристы, которые пытаются повреждать и уничтожать объекты наследия, рисуя граффити или пытаясь изуродовать их каким-либо другим образом.

Ну и наконец - о селфи. Туристов призвали не рисковать здоровьем и не нарываться на конфликт. Если говорить о первом, то им напомнили, что в штате запрещено делать селфи в опасных местах, таких как морские скалы и крутые скалы, чтобы избежать несчастных случаев. За это также может грозить штраф. Также туристам настоятельно порекомендовали не делать селфи и фотографии других незнакомцев без их разрешения, особенно если те плавают и загорают. "Уважайте их частную жизнь", - призвали в Гоа.