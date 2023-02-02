Вьетнам может продлить срок безвизового пребывания для туристов

Правительство Вьетнама рассмотрит возможность увеличить до 45 дней срок безвизового пребывания для туристов. Об этом сообщает портал Vietnam net со ссылкой на проект Министерства культуры, спорта и туризма республики, передает Day.Az.

В документе указывается, что цель нововведения - увеличить поток туристов в страну. В проекте предложено расширить список стран, для которых действует безвизовый режим, и заменить физическую визу на странице паспорта электронной.

Ведомство отмечает, что, в отличие от Таиланда, Вьетнам после открытия границ и снятия ковидных ограничений так и не ввел никаких стимулов для привлечения иностранных туристов. По оценке министерства, туристический сектор в стране восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные препятствия.

В настоящий момент россияне могут находиться на территории Вьетнама без визы до 15 дней. Прямых рейсов все еще нет, добраться из РФ возможно лишь с пересадками.