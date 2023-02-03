Турист чуть не потерял сознание, когда узнал шоковую цену за бутылку воды в отеле

В отеле Лос-Анжелеса, где недавно один турист нашел сумку с деньгами, оставленную предыдущим постояльцем, очередного путешественника "накрыло" другое ошеломляющее открытие в номере. Так, испытывающий жажду гость захотел попить, но с ужасом узнал цену на бутылку воды из мини-бара после того, как ее выпил, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Имейте в виду, среди всего этого излишества (алкогольных и безалкогольных напитков в холодильнике) в номере были ошеломляющие цены (и) крутые штрафы за то, что многие из нас довольно регулярно делают с мини-баром", - такое предупреждение туриста опубликовала британская газета The Sun. Так, стоимость 1-литровой бутылки воды обошлась ему в $31. Но самой дорогой оказалась бутылка Patron (марка текилы премиум-класса) объемом 200 мл, т.е. как чашечка кофе, - за $75. Таких примеров достаточно, чтобы потерять сознание, заверил автор.

"Рядом с холодильником не было прейскуранта, предупреждающего, что ваш кошелек будет опустошен быстрее, чем у колеса рулетки несколькими этажами ниже. Вместо этого эта информация была скрыта на странице телевизора в номере", - возмутился путешественник.

Впрочем, распространенный способ мошенничества гостей с подменой более дорогой выпивки на более дешевую такие отели пресекают. Современные мини-бары, оборудованные точными весами и специальные датчиками, сообщают в центр, в данном случае администрации отеля, о том, какие манипуляции проводились с холодильником.

По словам "пострадавшего", он бы предпочел арендовать целый холодильник в этом отеле, чем пользоваться местным мини-баром. "Охлаждение вашего пива стоимостью $4 в течение 24 часов в мини-баре отеля обойдется вам более чем в 10 раз дороже самого пива", - добавил он.

Другой гость отеля поделился изображением аналогичного предупреждения в своем отеле. "Центр питания находится на датчике. За использование буфета для хранения личных вещей автоматически взимается плата в размере $50 долларов США".

Еще один турист рассказал свою ужасную историю об использовании мини-бара отеля для охлаждения принесенного с собой в номер спиртного. "Я был в отеле MGM Aria, у них есть усовершенствованные мини-бары, оснащенные датчиками. Холодильник определяет, когда перемещается предмет или изменяется размер или вес содержимого. Мы принесли свой алкоголь и использовали мини-холодильник, чтобы напитки не нагрелись, а когда выезжали, MGM взял с нас "плату за личное пользование" в размере $25 в день", - поделился он, правда, не уточнив, какое количество ночей пришлось оплатить за пользование холодильником.

Как отметили ранее эксперты, у туристов, которые решат оспорить действия отеля в отношении автоматического снятия денег за открытую дверь мини-холодильника и хранение там собственных продуктов, имеются хорошие шансы на компенсацию. Особенно, если поблизости нет предупреждающего прейскуранта.

Впрочем, есть курортные отели, которые вообще отказались от мини-холодильников в своих номерах. Например, с 2018 года их не используют гостиницы популярной Коста-Бланки в Испании. Решение было принято после череды инцидентов с британскими туристами. По данным руководства отелей, постояльцы украдкой опустошали содержимое бутылок, затем наполняли их собственной мочой и ставили обратно. При выезде они все отрицали и уезжали без штрафов.