Туристам назвали элемент постельного белья в отелях, который никогда не стирают

Элемент постельного белья, который никогда не стирают в отеле, а также способ обезопасить себя при проживании в гостиницах раскрыла известная в социальных сетях бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани. Девушка, которая по долгу службы часто останавливалась в гостиницах, опубликовала ролик с пояснением на своей странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, по словам бортпроводницы, в отелях "никогда не стирают" ключевой элемент постельного белья и призвала всегда "снимать его". Речь идет об одеялах и матрасе, в которых могут жить клопы и микробы. Согласно исследованию Merlin Environmental, отели признаны ключевым источником распространения кровососущих паразитов. "Вероятно, самым большим виновником распространения постельных клопов является индустрия гостеприимства. Отели и гостевые дома, по сути, представляют собой конвейерную ленту для постельных клопов, и во многих случаях каждая кровать в отеле принимает нового постояльца каждую ночь или две, особенно в разгар курортного сезона", - говорилось в заключении.

Вот почему эксперт так настойчиво проверяет кровать, как только попадает в свой номер, и убирает определенные предметы постельного белья. В видео на своей странице в TikTok она сообщила следующее: "Вы хотите убедиться в наличии постельных клопов? Проверьте углы (матраса). Следующее, что нужно сделать, - снять все декоративные подушки или верхние одеяла. Они никогда не стирают их".

Хотя большинство отелей проводят регулярные проверки, чтобы предотвратить распространение паразитов, все же неплохо проверить свой номер на наличие клопов сразу после заселения. При этом проверка не должна ограничиваться поиском только взрослых особей. Зачастую о присутствии говорят наличия небольших пятен крови, которые часто имеют цвет ржавчины, а также наличие крошечных яиц бледно-желтого цвета. Последние часто находятся не только на матрасе.

Другие признаки наличия клопов включают затхлый запах, панцири насекомых, которые выглядят как шкурки различного окраса. У особей помоложе они светлее, у паразитов старше темнее. Кроме того, навести на мысль о соседстве с клопами может изношенная или старая обивка и белые пятна на мебели. Стюардесса также призвала путешественников не забывать о микробах, с которыми легко столкнуться во время отдыха. "Никогда не кладите багаж на кровать. Он был в аэропорту, и это отвратительно", - отметила девушка.

В разделе комментариев путешественники поделились своим опытом общения с клопами во время путешествия. Например, один из них, опубликовавший сообщение под ником armyDubs, рассказал свою историю: "Я путешествую по делам каждую неделю. Я встречал постельных клопов дважды за пять лет. С тех пор я всегда проверяю кровать. Один раз обнаружил панцири и поменял номер".

Тем не менее, работники отеля также отреагировали на претензии бортпроводницы. По словам некоторых, не все отели пренебрегают чистотой. В некоторых отелях стирают не только постельные принадлежности, но и декоративные подушки, и одеяла.