Названы 5 отвратительных черт туристов из одной страны

Туристы из Великобритании признаны самыми ужасными отдыхающими за рубежом, причем по версии самих британских граждан. Напиваясь, они портят отдых другим, согласно исследованию GoCompare Travel Insurance. Но эксперты выделили у них ещё 4 отвратительные черты, помимо безудержного алкоголизма, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Перечислим раздражающие черты британцев, по мнению исследователей, от самых сильных к менее разбражающим:

Неуважение к местным жителям

Беспробудное пьянство

Борьба за шезлонги с помощью полотенец

Излишний шум

Жалобы на то, что слишком жарко

Более половины опрошенных британских туристов считают, что неуважение к местным жителям - это худшее, что люди могут сделать на отдыхе. Будь то грубость или невежество, людям неприятно видеть, как туристы плохо относятся к местным жителям. Например, перед поездкой в отпуск неплохо бы узнать о культуре и обычаях страны назначения. Туристкам, возможно, придется взять с собой платок, если они захотят посетить религиозное сооружение или не употреблять алкоголь в общественных местах, чтобы проявить уважение и не получить штраф.

41% назвали пьяных британцев раздражающими. Особенно высока их концентрация в отелях "все включено" - для них это магнит, поскольку британцы, приехавшие за развлечениями в Турцию или другую популярную пляжную страну, могут наслаждаться таким количеством спиртного, сколько захотят.

Напомним, недавно несколько ведущих испанских направлений, в том числе Магалуф, ввели новые строгие законы о нормах употребления алкоголя в попытке побороться с наплывом дебоширов из Англии. Например, некоторые отели, обслуживающие гостей по принципу "все включено", ограничили объем выпивки на человека. Круизные туры со спиртным на борту тоже запретили.

Бег наперегонки по утрам с полотенцами к шезлонгам, который практиковали британцы в минувшем пиковом сезоне, раздражали более 30% опрошенных. Ранним утром туристы отправлялись к лежакам у бассейнов, оставляли там свое полотенце в знак того, что место занято, а потом отправлялись досыпать. Видео туристов, выбегающих из дома, чтобы занять место у бассейна уже в 5:00 утра, стали вирусными в социальных сетях. Некоторые отели даже ввели запрет на ношение полотенец и забирали вещи туристов, если те отсутствовали слишком долго.

Шумные отдыхающие заняли четвертое место, а 35% респондентов заявили, что терпеть не могут отдыхать рядом с шумными туристами. Жалобы на то, что на курорте слишком жарко, заняли пятое место в списке и вызвали раздражение чуть менее четверти опрошенных.

"Откладывание денег на отпуск требует много тяжелой работы, поэтому бесит, когда ваше драгоценное свободное время портит другой путешественник. Вот почему мы решили позволить населению выразить свое разочарование и поделиться главными вещами, которые они находят раздражающими во время отдыха. Некоторые из самых важных проблем не только раздражают, но и могут иметь серьезные последствия. Например, страховая может не выплатить компенсацию по иску, возникшему из-за чрезмерного употребления алкоголя, а безответственное поведение у туристических достопримечательностей или священных мест может даже привести к вашему аресту. Поэтому важно время от времени проливать свет на то, насколько проблематичными могут быть эти любимые раздражители", - отметила эксперт по туризму в Go.Compare Кери Макмиллан для британских СМИ.