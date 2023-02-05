Карабах имеет огромный туристический потенциал – датский путешественник
Карабах имеет огромный туристический потенциал.
Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал датский путешественник Магнус Нильсен, передает Day.Az.
По его словам, одной природы Карабаха достаточно, чтобы путешествовать сюда.
"Вчера, когда я был в Шуше, природа этого места и Джыдыр-Дюзю произвели на меня очень хорошее впечатление. Я слышал о Шуше и раньше, но не ожидал увидеть такое великолепное зрелище. Карабах имеет огромный туристический потенциал. Здесь очень интенсивно ведутся восстановительные и строительные работы. Конечно, я хочу, чтобы люди скорее вернулись на свою родную землю. Также хотел бы приехать сюда снова через 5-10 лет", - сказал он.
Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.
В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.
В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.
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