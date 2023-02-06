В Китае возобновили организованный выездной туризм

КНР в экспериментальном режиме возобновляет с понедельника туристические поездки для организованных групп путешественников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пока в одобренный властями список включены 20 стран.

В 2020 году власти Китая запретили выезд тургруппам за границу, а также организованные путешествия по регионам внутри КНР в рамках борьбы с распространением коронавируса. Спустя три года китайские власти разрешили выезд таким группам в Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию, Камбоджу, Кению, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Швейцария, ЮАР, на Кубу, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланку.

Экономический потенциал

До глобальной вспышки коронавируса выездной туризм в КНР демонстрировал взрывные темпы роста. По данным германской аналитической компании Statista, в 2008 году путешественники из Китая потратили за границей $36 млрд. Этот показатель увеличивался из года в год и через пять лет составил $128,6 млрд, а еще через пять лет, в 2018 году, - $277 млрд.

В допандемийный 2019 год траты китайских туристов за границей незначительно снизились до $254,6 млрд. Тем не менее Китай занимал первое место в мире по этому показателю, и на траты туристов из КНР за рубежом приходилось примерно 20% в глобальной отрасли. Даже в 2020 и 2021 годах, по данным Statista, китайские "туристы-одиночки" потратили $131 млрд и $106 млрд соответственно.

Газеты The Global Times и China Daily со ссылкой на инсайдеров в туристической отрасли сообщили, что увеличение количества выездных туров и числа клиентов турагентств ожидается только в марте, так как для восстановления рынка требуется время. В частности, это связано с тем, что многие китайские рестораны за границей, которые традиционно обслуживали тургруппы, закрылись во время пандемии, а многие китайские гиды, с которыми у турагентств был постоянный контакт, сменили работу.

Южные направления

По данным китайских туроператоров, в это время года особой популярностью у китайских путешественников пользуются страны Юго-Восточной Азии. Таиланд - одно из самых популярных направлений для путешественников из КНР. На китайском туристическом сайте ctrip.cn во вкладке "избранное" преобладают туры в Бангкок, Паттайю, Чиангмай и на Пхукет, в этом убедился ТАСС. Как сообщало ранее агентство Xinhua, правительство Таиланда ожидает, что в этом году на курорты страны прибудет от 7 до 10 млн китайских туристов, в первом квартале - примерно 300 тыс. человек. В 2019 году Таиланд посетили более 10 млн китайских туристов, примерно четверть от общего числа иностранных гостей.

Также ctrip.cn активно предлагает гражданам КНР туры в Сингапур. В 2019 году этот город-государство посетили около 3,6 млн жителей Китая, что составило 13% от общего числа туристов. Недельный отдых в Юго-Восточной Азии обойдется китайским туристам как минимум в $1 тыс.